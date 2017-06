El director del hospital local Carlos Lasry negó que peligre la atención en el centro de salud de El 30, por cuanto aseveró que la única baja que se produjo fue la de una médica generalista que decidió no ir más a trabajar a ese lugar, donde cumplía cuatro horas extras en el consultorio vespertino de los martes. “Fue una decisión personal, la doctora no quiere ir más al centro y no la podemos obligar. Son horas extras”, expresó.