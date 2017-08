Las Perlas: más de un día sin servicios básicos

Así lo indicó Juan Sebastián Villarreal, del medio perlense La Balsa Informativa, quien destacó los grandes inconvenientes que la falta del servicio eléctrico está ocasionando en la población.

Sin la energía, no se pueden hacer funcionar las bombas de captación y los sistemas de purificación de las aguas, por lo que los vecinos que poseen grupos electrógenos han paleado su situación extrayendo de perforaciones y ayudando a quienes no disponen de nada. Aun así, la mayoría de los habitantes no tenía agua.

La falta de electricidad, además de entorpecer la vida cotidiana y tener en tinieblas a la población, estaba provocando riesgos de pérdida importantes a los comerciantes que poseen heladeras y freezer para mercaderías.

Mientras CALF no habilite la provisión energética, Edersa no podrá reanudar la prestación a los lugares a los que abastece.