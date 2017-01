Las Perlas: hace un año que no funciona un transformador

Se está por cumplir un año desde que Edersa instaló un transformador para mejorar la provisión eléctrica al barrio Costa Esperanza, el más grande y más poblado de Las Perlas, sin que el aparato haya sido puesto en marcha hasta la fecha.

El equipo se colocó y quedó en condiciones de funcionar el 29 de enero de 2016, pero desde entonces no se lo puso en actividad porque fueron pocos los vecinos que cumplieron con las instalaciones domiciliarias.

Un vecino de la barriada cuestionó que desde febrero del año pasado Edersa no desarrolla trabajos en el sector, pese a las expectativas que se habían generado.

Por lo que se conoce en el lugar, las tareas no proseguirán hasta que no haya por lo menos 120 familias conectadas “al paso de la línea”. Como no se llegó al número y el fastidio tiende a crecer entre los habitantes por la dilación en las soluciones, el problema amenaza con perpetuarse.

Fue la propia comunidad de Costa Esperanza la que ofreció alternativas para llegar a un acuerdo, para lo cual propuso que se reúnan representantes de los vecinos con funcionarios del Municipio y de Edersa. Estiman que en dos meses podría habilitarse el transformador.