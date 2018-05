Las mujeres de Pacheco Bis están cansadas de un vecino violento

Una mujer de 32 años está cansada de un vecino violento que es apañado por toda su familia. Aseguró a LM Cipolletti que ya existen varias denuncias en su contra, pero que la Justicia no actúa. "Me tiene que matar para que hagan algo", cuestionó.

Ayer por la tarde, la mujer escuchó frenadas bruscas en la calle y le pidió al hombre que conduzca con más cuidado porque los niños del barrio juegan en la calle. "Me insultó a más no poder. Me dijo de todo. Vino el hijo de 19 años y me apuntó con un revólver y me dijo que me iba a matar. Entré corriendo, y después veo que estaban haciendo un pozo en la vereda de mi casa, y di cuenta que me habían cortado el agua", expresó la mujer.

De inmediato se fue a la Comisaría Cuarta a radicar la denuncia. "Sólo me dijeron que me podían acompañar hasta mi casa. Después fueron a hablar con el hombre, y en frente de la Policía me seguía insultando. No entiendo qué más hay que espera, a que me mate", criticó.

Esta mañana la mujer se reunió con otras vecinas en la que conoció que existen varias denuncias contra el hombre, conocido como Chicho.