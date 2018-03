Como no podía ser de otra manera, las mujeres cipoleñas se sumaron a la iniciativa y llevaron a cabo una contundente movilización por las calles céntricas de la ciudad.

La marcha contó con la participación de alrededor de 2500 mujeres. Batucada, intervenciones artísticas, pintadas, carteles y estandartes con diversos mensajes fueron la postal durante más de dos horas en la zona céntrica.

La columna partió minutos después de las 18 desde la plaza San Martín, por calle Roca. Como ya es habitual en este tipo de actividades, doblaron a la derecha en la calle 25 de Mayo y nuevamente en la Yrigoyen.

Más de dos cuadras repletas de mujeres, llegadas de distintos barrios de la ciudad, generaron una masa uniforme en pos de sus derechos. Las hubo también de todas las edades: madres con hijas, nenas, mujeres adultas y abuelas, ganando las calles para conquistar derechos.

Los reclamos fueron variados: igual trabajo, igual salario; basta de violencia de género; ni una menos; y educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

2500 mujeres marcharon ayer por el centro de la ciudad.

Batucada, intervenciones artísticas, banderas y estandartes con diferentes consignas marcaron la movilización de ayer en Cipolletti. Hubo escraches a la Justicia, el Municipio, la Iglesia y la Policía.

Escraches y besos

En el marco de la movilización, un grupo de mujeres realizó diferentes escraches a los edificios del Ministerio Público Fiscal, la Municipalidad y la Iglesia. Más tarde, cuando llegaron a la Comisaría Cuarta con la misma intención, se encontraron con un cordón policial que intentó impedir actos vandálicos contra el edificio.

Lo particular de esta decisión fue que entre los efectivos hubo una gran presencia de mujeres. Una joven manifestante se acercó hacia las policías y le dio un beso a cada una, en un gesto que no pasó desapercibido. Esto no impidió, de todas maneras, que el escrache se llevara a cabo.

