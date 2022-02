Un hombre que no se cansa de hostigar a su ex pareja volvió a cruzar la línea con una serie de videos que dan miedo. En uno de ellos se lo ve esgrimir un arma de fuego que está cargada con cinco balas, una de las cuales dice que será para la víctima. No está solo. Cuenta con la ayuda de otra persona que lo filma mientras consume droga, en el interior de una vivienda.