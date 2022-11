"Desde el sindicato visitamos la escuela toda vez que se nos convocó o que lo consideramos necesario. En estas últimas semanas estuvimos yendo a diario, mañana y tarde, para escuchar a las/os compañeras/os, recibir sus análisis y propuestas y hacer nuestro propio diagnóstico de la dinámica del colegio", detallaron en el comunidado.

Como resultado, desde Unter ofrecieron "una propuesta de intervención que implicaba reflexionar y revisar las propias prácticas con las/os compañeras/os, analizar las características de la ESRN en general y de la ESRN 35 en particular, hacer un repaso de los alcances de la responsabilidad civil con el asesor letrado de la seccional y, finalmente, construir entre todas/os las estrategias que permitieran abordar la problemática que ha venido atravesando el colegio desde hace meses".

También aseguraron que "el Ministerio se negó a otorgar ese espacio, pero no fue capaz o no quiso ofrecer ninguna alternativa, a pesar de que hace tiempo se les viene solicitando intervención, herramientas, dispositivos, interconsultas, reuniones".

"En un hecho anterior se solicitó un equipo interdisciplinario que trabajara de manera intensiva con las situaciones de violencia que se estaban dando. La respuesta del Ministerio fue que las/os propias/os docentes llevaran a cabo un taller de un día para hablar de violencia. No hubo propuestas posteriores ni aportes de ningún profesional técnico que pudiera dar su mirada sobre la situación. Literalmente, el Ministerio abandonó a la escuela a su suerte, y aparece cuando todo explota solamente para salvar la cara y desaparecer nuevamente hasta la próxima vez", indicaron, tajantes.

ESRN 35 El Manzanar Las duras reflexiones de Unter por los hechos de violencia en la ESRN 35

Es por esta razón que desde el gremio exigieron "gafrantías y condiciones de seguridad para docentes, estudiantes y PSA, así como una estrategia que lleve tranquilidad y habilite las condiciones necesarias para permitir a la escuela avanzar en lo pedagógico". "Entendemos que es absolutamente necesario que se designe el equipo interdisciplinario para trabajar de manera permanente en la escuela que las/os docentes habían solicitado meses atrás. Hasta tanto no se den estas garantías, es inviable que se vuelva a las clases de manera normal", explicaron.

También pidieron una reunión con el Ministerio, en la que puedan estar todos presentes, a fin de planificar las estrategias necesarias para abordar la problemática, así como la solicitud de intervención, en el caso de que así lo amerite, a las instituciones intermedias que puedan aportar lo necesario desde su especificidad para resolver el conflicto.

"Mientras tanto, volvemos a ofrecer un espacio de diálogo donde las/os compañeras/os puedan encontrarse, analizar las circunstancias y el contexto, hacer un diagnóstico y pensar de conjunto estrategias tendientes a reparar los lazos entre los diferentes actores, replantear los acuerdos de convivencia y enfrentar los hechos de violencia que se están produciendo en el ámbito escolar", contiunar.

Por su parte, Unter aseguró que "la situación de violencia que ocurre en la ESRN 35, que se ha profundizado con el paso del tiempo, es una realidad que atraviesa a muchas escuelas y que éstas resuelven como pueden, en absoluta soledad, sin ninguna intervención seria, planificada y acorde a los múltiples problemas sociales que repercuten en la escuela".

"Directivos y docentes se encuentran solos para abordar situaciones complejas que exceden a lo pedagógico, los equipos técnicos de apoyo pedagógico (ETAP) están incompletos pero, aunque no fuera así, se trata de grupos técnicos de un máximo de cuatro personas para atender las múltiples demandas de ocho escuelas. Absolutamente insuficiente. Las Jornadas Institucionales fueron eliminadas de manera arbitraria, se producen recortes presupuestarios, las instituciones gubernamentales están desmanteladas. Mientras tanto, funcionarios del Ministerio que no pisan un aula hace décadas digitan a distancia soluciones inaplicables o simplemente hacen caso omiso de las demandas de las escuelas", afirmaron.

Finalmente, en el comunicado concluyeron: "El Ministerio no puede seguir mirando para otro lado. Es responsable por inacción, por no ofrecer las herramientas necesarias ante las demandas de las escuelas, por vaciar las instituciones intermedias que podrían colaborar en los abordajes necesarios. El Ministerio no puede aparecer para la foto, haciendo como si solucionara algo, porque no lo hace. No puede seguir exigiendo 190 días de clases cuando no es capaz de garantizarlos. En este momento, tiene que ponerse a trabajar y garantizar la integridad física y mental de estudiantes y docentes, así como el derecho de estudiantes y docentes a enseñar y aprender en condiciones adecuadas. A las palabras vacías ya se las llevó el viento hace mucho tiempo".

cem 35 manzanar.jpg Las duras reflexiones de Unter por los hechos de violencia en la ESRN 35

El hecho denunciado

La gravísima denuncia por violencia sacude a la ESRN 35° del barrio El Manzanar, en Cipolletti, se recepcionó el pasado jueves 17 de noviembre. Aseguran que un grupo de jóvenes -quienes no pertenencen al establecimiento- entraron armados y golpearon a algunos estudiantes. Se armó un revuelo enorme en el interior del edficio, tanto fue así que muchos llamaron a sus familias para que los fueran a retirar porque tenían miedo.

El papá de uno de los alumnos que asiste a la escuela, y quien prefirió no brindar su nombre por seguridad, explicó en diálogo con LM Cipolletti que el hecho ocurrió este jueves a las 16 horas aproximadamente. "Recibimos mensajes de que se había armado un disturbio y muchos padres tuvimos que ir a buscar a nuestros hijos", expresó.

De acuerdo a la información que les brindaron hasta el momento, un grupo de jóvenes que no asiste al establecimiento saltó el cerco perimetral e ingresó al lugar, algunos incluso habrían tenido en su poder armas blancas. Allí se registraron agresiones contra algunos estudiantes y hasta rompieron computadoras.

"Se dieron con todo, ha sido una situación muy complicada y estresante para todos. Cuando llegamos había muchos chicos llorando y otros encerrados en las aulas", detalló respecto del violento hecho, el cual culminó con la llegada del personal de la Policía de Río Negro. Los autores del ataque, en tanto, habrían sido identificados y son menores de edad.

Cabe recordar que hace poco menos de dos semanas, un grupo de familias de estudiantes que asisten a la ESRN 35 denunciaron que un estudiante asistió a clases con un arma de fuego.

Todo sucedió el 1 de noviembre y los padres se enteraron en una reunión. Uno de los alumnos le contó a su familia que un compañero le había mostrado un revólver y eso se replicó en el encuentro.

No obstante, este no fue el único hecho de violencia que tomó conocimiento público y tuvo en el ojo de la tormenta a la misma escuela. Es que, hace dos meses, una brutal pelea entre dos alumnas en una plaza ubicada en frente de la institución llevó al equipo directivo a suspender las clases para exigir seguridad a la autoridades educativas. Las mismas se reanudaron días después.

Hay padres que ya no enviarán a sus hijos por miedo

Desde Educación confirmaron la suspensión de clases y aseguraron que "hace días, responsables y equipos técnicos de la Dirección de Educación Secundaria y la respectiva Supervisión de Nivel, trabajan en el abordaje de diversas situaciones ocurridas en el establecimiento educativo, vinculadas, en algunos casos, a situaciones externas a la institución".

La intervención interdisciplinaria no dio resultados. Uno de los motivos es que los conflictos violentos involucran a jóvenes que no son alumnos de la institución, aunque sí tendrían vínculos con estudiantes. Desde el jueves por la tarde, padres de numerosos alumnos manifestaron su preocupación y, en algunos casos, contemplan no volver a enviar sus hijos al colegio hasta el fin del ciclo lectivo.

Explican que fue la segunda vez que alguien ingresó armado al colegio por lo que consideran que no hay garantías de seguridad para los alumnos.

Educación advirtió que denunciará a los agresores y pedirá una orden de restricción para que no se acerquen al edificio. Los papás consideran que esas medidas son insuficientes para garantizar la seguridad.

"Los hechos que se tratan de esclarecer se produjeron luego de un enfrentamiento entre dos estudiantes y en el momento en el que una de las familias de los mismos participaba de una reunión con autoridades escolares se produjo el ingreso violento de otro grupo de personas al edificio, cuyos miembros se tratan de identificar, produciendo momentos de alta tensión, con agresiones físicas y roturas de mobiliarios", detallaron desde el gobierno provincial.