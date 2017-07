Las clínicas privadas suspendieron la atención a los afiliados de Ipross

"Me sorprende y me llama mucho la atención esta medida. Siempre los atendí, y me enteré por carta documento", indicó el presidente de Ipross, Claudio Di Tella a LU19.

Son cinco clínica las que suspendieron la atención. En Cipolletti afecta al sanatorio Río Negro y el policlínico Modelo, mientras que en Roca afecta a la clínica Juan XXIII, clínica Roca y clínica Regina de Villa Regina.

"La deuda que tenemos es mucho menor a la que pagamos en enero a través de un plan de pago. Por eso nos llama la atención que por una deuda menor, nos corten el servicio. Por lo que leí es una suspensión de cuenta corriente", expresó Di Tella.

Tras un acuerdo de último momento se logró que la Fundación Médica de Cipolletti y Neuquén aseguren la atención de los afiliados del Alto Valle. También se ha acordado con otras instituciones de salud de Neuquén para la realización de las cirugías u otro tipo de atenciones complejas de urgencia. Estos privados se suman al sistema público de salud que seguirá atendiendo.

Las farmacias de la ciudad habían suspendido ayer la cobertura de los medicamentos a los afiliados de la obra social rionegrina. Desde hoy el servicio se está normalizando en toda la ciudad.

Desde las farmacias consultadas indicaron que el Colegio de Farmacéuticos cortó el lunes por la tarde la cobertura de medicamentos porque la obra social canceló la deuda de la primera quincena de febrero y luego no pagaron más. "Cuando pasamos las recetas el propio sistema lo cancela, y sale un cartel con la consigna de suspendido", explicó la empleada de una farmacia local. Además afirmaron que en la mañana de hoy el servicio se había normalizado.