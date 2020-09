Las chicas de Cinco Saltos volvieron a entrenar a los clubes

La manera de trabajar es similar a la que experimentan en Cipolletti, por andariveles, pero con la pelota como elemento, además de otros que van proyetando los profes.

Más allá de haber decidido no reanudar la competencia oficial hasta el próximo año, la Liga Confluencia no prohíbe las prácticas dentro de las instituciones, siempre que cuenten con la aprobación de las respectivas municipalidades. Es por eso que a partir de septiembre se espera el retorno de muchos grupos a las canchas de la región, más allá de que todavía no está ni cerca la posibilidad de organizar partidos, tampoco amistosos.

En la medida en que todos cumplan con los protocolos, los pasos serán a favor de ir concretando mayores beneficios en medio de un panorama de contagios que no decae, pero que ha potenciado el cuidado personal sobre las prohibiciones generales.