Ladrón y versero: "Juro por Dios que no robé nada"

Fue en ese trayecto que Alonso, haciendo uso de sus habilidades para forzar puertas y cerraduras, logró introducirse en una camioneta Ford Ranger, color roja, y se apropió de un cuchillo, 6400 pesos en efectivo y un juego de llaves de un auto Ford Falcon.

Justamente, en la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía dio un detalle de las pruebas contundentes en contra de Alonso y pidió que se le atribuya el delito de robo.

El Champa, a pesar de los elementos incriminantes, aceptó dar su versión de los hechos y reiteró en varias oportunidades que no había robado nada. Sin embargo, no pudo explicar cómo se le secuestraron distintos objetos que no le pertenecían, ni tampoco por qué se accionó la alarma de la Ranger cuando él se encontraba a una escasa distancia, destacaron fuentes allegadas a la investigación.

6400 pesos le secuestraron al hombre oriundo de Roca.

Jorge Daniel Alonso se salvó de ir preso porque las causas penales que registra son viejas y desde la fiscalía se limitaron a pedir pautas de conducta.

LEÉ MÁS

La joven ciclista que sufrió un grave accidente comenzó a despertarse

El Champa cayó en el centro tras un oportuno despliegue