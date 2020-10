La vuelta del fútbol ya se palpita

“En pocos días estaremos en condiciones de que se vuelva a jugar al fútbol en Argentina. La semana que viene voy a tener una reunión con el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y con el ministro de Salud para determinar la fecha en la que va a volver el fútbol”, señaló Lammens en declaraciones a Radio La Red.

No obstante, para el ex presidente de San Lorenzo que se vuelva a jugar al fútbol a nivel doméstico no significa que la pandemia de coronavirus esté superada en nuestro país. “Hasta hace un mes, el AMBA tenía circulación comunitaria, pero desde hace 15 días se complicó -en cantidad de contagios- el tema en las principales ciudades del interior. Nos preocupa la situación sanitaria de algunas provincias como Santa Fe y Mendoza, en donde hay equipos de fútbol. De a poco hemos ido normalizando entrenamientos y amistosos para poder volver a jugar”, amplió el ministro.

El fútbol argentino reanudó la actividad a nivel internacional en la Copa Libertadores, con la participación de Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre, y la actuación del seleccionado argentino ante Ecuador, el jueves, en el debut en las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Sin embargo, el fútbol local a nivel primera división y las categorías de ascenso están sin actividad oficial desde marzo, cuando en gran parte de Sudamérica los torneos locales se están desarrollando desde hace más de dos meses siguiendo estrictos protocolos sanitarios. Pero con la reanudación del fútbol grande, quedará el camino allanado para el resto de las categorías, que aún tienen la temporada esta en marcha, pero aún no resolvieron la forma de disputa para resolver los ascensos.