La Unter exige un 30% de aumento y amenaza con paro

Marcelo Nervi indicó que aunque Alberto Weretilneck adelantó que no ofrecerá ese porcentaje, de todos modos insistirán en su reclamo. En ese sentido, advirtió que de no obtener una respuesta satisfactoria, “vamos a iniciar medidas de fuerza”. Y dijo que no será una acción individual, sino en forma conjunta con otros gremios.

En ese sentido, Nervi informó que esta semana se reunirán con dirigentes de otros sindicatos para unificar un mismo pedido de aumento salarial. Además, advirtió que llamarán a un nuevo congreso de Unter en caso de no obtener respuestas satisfactorias.

El dirigente vaticinó que “va a ser un escenario muy difícil” el segundo semestre. Al respecto, enumeró varias de las medidas del gobierno nacional que son perjudiciales para los trabajadores, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la reforma de las Fuerzas Armadas, entre otros.

Además, Nervi explicó el alcance de la jornada nacional de protesta que arrancó ayer y continuará hoy y expresó la exigencia del gremio a Nación y Provincia, y a los diputados y a los legisladores para que no aprueben en el Congreso Nacional “las medidas de ajuste del FMI que impulsan la pérdida del incentivo docente y los derechos jubilatorios de todos los maestros y trabajadores del país”.

15% es lo que aumentó el salario docente este año.

Desde la Unter pretenden una suba similar para lo que resta del año, para llegar a un incremento anual del 30%. El objetivo del gremio es impedir la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.