La UCR y el PJ apuntaron contra la gestión municipal

El dirigente -quien asumirá su cargo el 8 de diciembre- cuestionó: “Nosotros marcamos nuestras críticas hacia la falta de definición del voto parroquial, que no se reforme la Carta Orgánica y al ingreso de familiares al Municipio”. Consideró que se debe avanzar ya con las reformas, especialmente con el sistema de voto por circuitos. “Dicen que nos hacemos los rebeldes, pero no es así, solo decimos lo que está mal. Y lo vamos a seguir haciendo aunque a algunos afiliados no les guste”.

Por otro lado, el referente de la UCR cuestionó los aumentos “al transporte público y el estacionamiento. Altec no hace mantenimiento de las calles, no se hace cargo de nada y se lleva el 70 por ciento de la recaudación. Es un negocio que no haría nadie en forma privada”.

Santiago Varela, referente de la Unidad Básica local, apuntó por su parte contra “la visión del Estado” que tiene la administración de Aníbal Tortoriello y puso como ejemplo la situación del transporte público. “El problema no es el aumento, sino el servicio y que no haya controles. En ese sentido, es grave que el Deliberante esté por entregar la facultad de fijar la tarifa al Ejecutivo”.

Consideró que los concejales se limitan a aprobar proyectos del Ejecutivo y se puso como ejemplo: “Yo como ciudadano presenté nueve proyectos, y aunque votaron uno solo, seguramente hay concejales que no hicieron tantas propuestas”.

Según el dirigente peronista, “esa lógica se traslada a todo, porque el Municipio aumentó hasta las fotocopias para sacar el carnet de conducir, pero no los servicios. Es una de las ciudades que más recauda, pero eso no va a las áreas de asistencia social”, manifestó.

Como Rivero, cuestionó la falta de actualización de la Carta Orgánica y aseguró: “Este Municipio no cumple ni con la Carta Orgánica actual”.

--> Las elecciones como telón de fondo

Santiago Varela aseguró que el PJ plantea públicamente sus quejas para “mostrarles a los vecinos que las cosas se pueden hacer de forma diferente”. Y confirmó que su espacio presentará listas de candidatos, en internas si es necesario, ante la dispersión de los dirigentes peronistas. En tanto, Pedro Rivero no descartó una alianza con Tortoriello por la cercanía entre el PRO y la UCR. Sin embargo, aclaró: “Hoy Cambiemos no existe en Cipolletti porque no hay diálogo con los radicales. En el gobierno local hay afiliados, pero que no representan al comité local”.