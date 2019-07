La tristeza del hermano de Sergio Denis: "No hay nada que hacer"

Pasaron más de cuatro meses de la trágica caída de Sergio Denis en el teatro tucumano Mercedes Sosa y el artista de 70 años continúa en estado delicado. En diálogo con Diario El Cuyo, Carlos Hoffman, hermano del cantante, manifestó su pesar y señaló: "No hay nada nuevo, continúa sin despertar. Está perfecto físicamente, pero no reacciona". "Estamos esperando, no hay nada que hacer", agregó con dolor.