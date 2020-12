La Provincia busca acordar con hospitalarios y gremios

El gobierno rionegrino propuso crear legislación específica para Salud en el nuevo convenio colectivo de trabajo de los estatales y un plan de blanqueo de sumas no bonificables que cobran los empleados . Con esas propuestas, busca destrabar el conflicto latente con los hospitalarios , que se agravó ante el fuerte surgimiento de un grupo de empleados autoconvocados, que presentaron un reclamo mucho más firme que el de los gremios.

El otro punto de conflicto entre los hospitalarios y el Ejecutivo pasa por el aspecto salarial. Con los autoconvocados a la cabeza, los empleados exigen un aumento del básico, asegurando que la mayor parte de su remuneración son ítems extra como las guardias y las horas extra. Desde el Gobierno se presentó un plan de regularización de las cifras no bonificables que hoy componen el salario de los trabajadores. Se convocó a un nuevo encuentro para el 12 de enero, en el que Provincia intentaría cerrar acuerdos para evitar conflictos.

Los empleados afirmaron que en sus liquidaciones salariales, las guaridas y horas extras representan casi la mitad de los ingresos, por lo que los aumentos salariales ofertados por el Ejecutivo tienen escaso impacto en sus bolsillos. En la reunión mantenida en Cipolletti para cerrar el año, se analizó cómo serían las futuras liquidaciones en distintos escenarios de blanqueo de ítems propuestos por el Gobierno.

En Cipolletti y otras ciudades, el personal hospitalario se encuentra en estado de alerta y movilización a la espera de una definición sobre las negociaciones.

Paritarias

El paralelo, el Gobiero reanudó las paritarias con los gremios estatales y les ofreció un aumento salarial de 6% por tres meses. Los gremios ATE y Unter (docentes) llevaron la propuesta a las bases y decidirán de manera orgánica cómo seguir la negociación. UPCN, por su parte, decidió rechazarla.

El secretario general de UPCN Río Negro, Juan Carlos Scalesi, fue rotundo. “Fuimos con la expectativa de recuperar parte de lo perdido y nos encontramos con una propuesta ridícula”, señaló.

El líder sindical expresó que la oferta no colmó las expectativas. “La hemos rechazado de plano, ni siquiera podemos debatir su aceptación. Sabemos de las dificultades del país y la provincia, pero estamos en una situación delicada”, advirtió. Y, en ese sentido, indicó que el gremio está brindando un servicio para que muchos trabajadores puedan comer.

Por eso, afirmó que “es indefendible el acuerdo, por más buenas intenciones que tengamos. La gente no puede volver a trabajar, no solo por la cuestión sanitaria, sino porque no tiene para comprar ropa ni para trasladarse”.

Scalesi recordó que en UPCN hay 18.600 afiliados y que el Gobierno acuerda con la minoría.