LMCipolletti | Policiales | Guerrico - 18 septiembre 2019

La policía de Guerrico dio su versión sobre la denuncia por una golpiza a un nene de 13 años

En un comunicado, desde la Subcomisaría 54° explicaron que el joven iba a bordo de una moto que tenía pedido de secuestro, no llevaba casco, no contaba con los papeles del rodado y, además, había realizado una maniobra indebida, una vuelta "U" sobre la calle. A su vez, aclararon que en ningún momento se hizo uso del arma reglamentaria y que no se enfrentaron con el chico o su familia.