La pasión por la ciencia tuvo premio para Francisco

Francisco nació y se crió en Cipolletti, asiste a segundo año de la secundaria y se convirtió en fanático de la ciencia a los 9. Su papá es actor, su mamá docente y él es el menor de cinco hermanos que eligieron transitar caminos muy diferentes, como la actuación, el teatro, la comunicación social y la educación física. Desde muy chiquito hace experimentos con motores y autos de juguete y hoy asegura que cuando empiece la universidad le gustaría seguir algo relacionado con la astronomía o la robótica.

En febrero se encontró con la publicación de un concurso en internet llamado Ciencia Clip, destinado a estudiantes de entre 12 y 18 años con el objetivo de fomentar el interés por la ciencia y la tecnología, combinando la originalidad y la oratoria. Se inició en España y este año se expandió a Latinoamérica.

Mirando al cielo

“En el video hablé sobre lo qué es una supernova -la explosión de una estrella- y me ayudaron a hacerlo mis hermanas, una con el guión y otra con la edición. Para corroborar la información le escribí a un astrónomo de Cipolletti, Denis Martínez, y él me dijo que estaba todo bien. En marzo lo mandé y el 28 de agosto publicaron los ganadores en su página web”, contó. Y confesó que el resultado lo sorprendió: “Pensé que ya había perdido porque nos dijeron que iban a mandar un mail y a mí no me había llegado nada, pero cuando entré vi mi nombre”. Ganó en su categoría, 12 a 14 años, como youtuber destacado.

Toda su familia aportó un granito de arena para colaborar en la producción y se mantuvieron expectantes durante varios meses para, finalmente, conocer el resultado. Orgullosos del pequeño futuro científico, compartieron la gran noticia a través de las redes sociales.

400 adolescentes compitieron en el concurso.

Ciencia Clip es un concurso que comenzó en España y este año se extendió, por primera vez, a Latinoamérica. Los participantes tenían entre 12 y 18 años y se dividieron en categorías.