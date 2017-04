La orquesta que enseña mucho más que música

El proyecto fue impulsado por Nación en el 2010 y buscó reunir a docentes que quieran dar clases y poner su corazón y pasión en la enseñanza. Cada orquesta se lleva a cabo en una escuela que esté ubicada en un barrio carenciado, totalmente gratis.

En Cipolletti, la experiencia apunta a los chicos del Anai Mapu. Si bien las inscripciones comenzaron a principios de año, los paros, problemas edilicios en la escuela 366 provocaron un retraso en sus actividades.

Sin embargo, tienen la esperanza de que la problemática se solucione y empezar a enseñar a la comunidad el lenguaje de la música, porque “la escuela es la que contiene la orquesta, los instrumentos, a los docentes y sus alumnos”, dijo el director de la orquesta Daniel Sánchez.

El referente del proyecto es músico, arreglador y compositor egresado del conservatorio musical Clementi y de la Escuela de Música de Neuquén. Realizó giras por distintos países y desde 2015 dirige la orquesta cipoleña. Explicó que los chicos tienen edades diferentes, aunque es preferible que los niños sean mayores de 8 años para que “aprendan la lectura musical desde una formación más sólida”.

Lo que no existe es tope de edad: “Lo importante es que hagan música y puedan enriquecerse, porque jugando aprenden siempre un poco más”.

Las clases se dictan durante la semana junto al profesor del instrumento que los chicos hayan elegido. Los 11 docentes que asisten viajan desde Roca y Neuquén sólo para estar con ellos y llevar adelante “una actividad que, además de muy linda, es satisfactoria”.

30 niños ya se anotaron este año.

La propuesta ya tiene alumnos estables que vuelven cada año, pero también se suman niños todos los años y las inscripciones están abiertas para recibir nuevos alumnos.

Al escenario

Los sábados son los ensayos generales que los preparan para futuras presentaciones. Ya actuaron en el teatro de Regina, el Centro Cultural de Cipolletti y en la misma escuela en donde practican. “Para ellos salir de su ciudad ya es algo emocionante, no importa dónde toquen, siempre es como un picnic. Ya piensan en lo que van a comer y hasta cómo se van a vestir. Siempre están muy felices”, contó Sánchez.

“La idea es que los chicos puedan tener clases gratis. Generalmente no tienen acceso a un estudio privado y ahí viene esta oportunidad de aprender un instrumento. A veces integrar una orquesta también hace que estudien más, porque ven que el de al lado progresa y es un incentivo. Con la práctica todo se logra”, manifestó el director.

No obstante, formar parte de la orquesta no sólo se trata de aprender un instrumento, sino de conectarse con uno mismo. Daniel asegura que la música “lleva a las personas a otro estado, a un lugar que tiene que ver con ir hacia adentro. Que un chico pueda experimentar esto, siendo consciente o no, es muy importante y necesario”.

El proyecto impulsado para que chicos de bajos recursos puedan aprender a tocar un instrumento se convirtió en una oportunidad para soñar y romper con los paradigmas que la sociedad les impone como ciertos. Una oportunidad para conocerse a ellos mismos.

Los instrumentos que se pueden elegir

Los instrumentos que tocan en la Orquesta del Bicentenario de Cipolletti son violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta traversa, clarinete, oboe, corno francés, trombón e instrumentos de percusión. En todos los casos hay profesores especializados. También se dictan clases de lenguaje musical. “La mayoría de estos chicos no tienen la oportunidad de vivir una experiencia como esta. Acá sólo aprenden música, sino que también trabajan en valores como la solidaridad, el compañerismo y el respeto”, manifestó Daniel Sánchez, director de la Orquesta.