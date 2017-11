La Muni va por el blanqueo de los choferes de taxis

Las autoridades de la comuna entregaron la semana pasada el texto con los cambios y preveían para el viernes contar con la respuesta de los tacheros. En días posteriores, se tenía planeada una reunión con el intendente Aníbal Tortoriello, en procura de avanzar en un acuerdo para el envío y aprobación de la propuesta en el Concejo Deliberante.

Apenas se enteraron del contenido de las transformaciones, en la Asociación Civil de Titulares de Taxis y Afines cundió la inquietud. Ayer, los dirigentes Sergio Sepúlveda y Rubén Galván dijeron que la entidad necesitará entre cinco y seis meses para adoptar una posición, puesto que antes deberán consultar con abogados y contadores para ver el impacto de la iniciativa. “Los funcionarios tuvieron ocho meses para elaborar el proyecto, así que nosotros podemos tener un tiempo para evaluarlo como corresponde”, enfatizaron.

En particular, deberán revisar con detenimiento el planteo de blanquear a los choferes, ya que los titulares y dueños de los móviles tendrán que hacerles los aportes y regularizar las liquidaciones de sus haberes, entre otros puntos.

Todo esto modificará la ecuación económica del negocio, con consecuencias insospechadas. Los propietarios de licencias son conscientes de que no puede existir el trabajo irregular pero, a la vez, buscarán determinar si el Municipio puede aplicar o no la medida por decreto, si dan o no las cuentas, y si no hace falta en realidad un plazo largo y consensuado para concretar el objetivo.

El director de Fiscalización, Diego Rebossio, dijo que la mayoría de las modificaciones contempladas ya constan en el Código de Transporte y lo que ha hecho ahora el Ejecutivo municipal es reglamentar y precisar más el contenido de los artículos. Con ello se procurará que lo pautado se cumpla en la práctica y que no quede solamente en letra escrita.

Enfatizó que la condición de que los choferes estén en blanco figura en la actual disposición y destacó la meta de la actual gestión de controlar y garantizar la aplicación de la legislación vigente, en todos sus términos.

La comuna pretende más transparencia

Bajo la lupa

En la propuesta del Ejecutivo para el servicio de taxis figura contar con un riguroso registro de choferes de taxis. Por tratarse de trabajadores de un servicio público, deben reunir requisitos y condiciones muy claras.

No más transferencias

En la ciudad hay unas 450 licencias de titulares de taxis. A partir de la sanción de los cambios se prohibirá su transferencia, con lo que se aspira a transparentar el negocio y terminar con cualquier posibilidad de mercado negro.