La multan por mascotera

Por su desinteresada labor, la mujer no cobra absolutamente nada, incluso pone de su bolsillo todo el tiempo. La mujer coordina su trabajo con los perros en tránsito con los grupos proteccionistas que hay en Cipolletti, Allen, Roca y Neuquén, entre otras ciudades. Cada vez que esas organizaciones tienen un animal en riesgo, se comunican con ella y, si puede hacerlo, cuida al can, para lo que pide únicamente una bolsa de alimento para nutrirlo. En la ciudad hay más personas que se dedican a esta abnegada y silenciosa tarea, y casi no dan abasto.

Actualmente, Fuentes tiene siete canes en cuidado, entre ellos, uno que sufre de cáncer, otro ya viejo con 14 años de edad, y uno que se quedó sin hogar luego de que su propietario, un hombre muy anciano, fuera llevado a un geriátrico. En el pasado, ha llegado a atender incluso más. Para ello, en un patio que nadie usaba, armó algunas cuchas, que se encarga de mantener siempre limpias, retirando residuos y deposiciones. Para no generar ruidos molestos, no acepta cachorros, y si uno de los animales en tránsito lo requiere, los lleva a su departamento. Ella tiene, además, tres canes propios.

La tarde del lunes, al regresar de una salida de auxilio por un perro accidentado, se encontró que, junto con las expensas por algo más de 370 pesos, la nueva directiva del consorcio la conminaba a pagar 4000 pesos por mes por ocupar el patio, que es un área de utilización en común. Ya le habían advertido de la sanción y un abogado del Municipio le dijo que no podían aplicarle un castigo así. Ahora, volverá a asesorarse legalmente y resolverá.

Laura reside en un primer piso de la tira F, módulo 16, en la esquina de España y Esquiú del antiguo plan habitacional. Vive con su marido y sus dos hijos más chicos, ya que los dos más grandes ya hacen su vida. Por rescatar un patio sin uso y sin cercar para cuidar perros abandonados, hoy quieren multarla. En la actualidad, está desocupada.

$4000 Al mes tendrá que pagar Laura Fuentes por atender canes abandonados en un patio.