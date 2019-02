"Hubiera preferido que se matara como mató a mi hija", Marianela, mamá de Valeria Coppa.

Al respecto de la búsqueda, Marianela expresó en diálogo con TN que a Cordi lo encontraron escondido entre los pastizales y que ahora espera que "se pudra en la cárcel" para evitar que vuelva a caminar por las calles de Bariloche.

"Ayer a la noche me hice eco de la información que publicaron algunos medios sobre el suicidio de este hombre, pero después me contactó la fiscal y me aclaró que eran datos erróneos. No le deseo el mal a nadie, pero hubiera preferido que se matara, así como mato a mi hija", sentenció.

A su vez, aseguró que espera que no salga en libertad porque teme por la seguridad de sus nietos. "Espero que quede preso, eso me daría tranquilidad, porque sino siempre vamos a tener miedo de que nos haga daño. A mi hija no me la devuelve nadie, yo ahora tengo que ser fuerte y ser la mejor mamá posible para mis nietos", concluyó.

