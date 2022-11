La mamá de Agustina participó de la marcha por el Primer Triple Crimen

"No va a ser fácil me dijeron (...) me parecía el mayor desafío de mi vida, dejando de lado sueños que uno creía valiosos, todo era material, hasta que la vi, le di el hecho, la sentí tan mía, tan mía... Para que 19 años después me sienta tan culpable de haberle querido desear un futura, otra vez lo material ganó, perdí al ser más valioso que Dios me dio", expresó.

Cabe recordar que el crimen de la joven ocurrió el 2 de julio de 2022 por la tarde en el complejo de departamento ubicado sobre calle Confluencia al 1301 del barrio Las Calandrias, en el inmueble de un amigo, Pablo Parra, quien estuvo en la mira de la fiscalía. Fue él quien la encontró agonizando con un golpe en la cabeza. Pocos días después se declaró su fallecimiento.

Desde entonces, las líneas de investigación han sido varias e incluso se elaboró un identikit de quien podría haber estado involucrado en el crimen. Sin embargo, ningún llamado ni aporte permitió dar con el sujeto y la causa sigue sin avances contundentes.

Agustina Fernández

Las últimas tareas investigativas

Fuentes consultadas por LM Cipolletti comentaron que en el último mes el equipo fiscal viajó hasta la provincia de La Pampa, donde vivía la víctima, para entrevistarse con su familia y círculo de amigos.

Si bien no brindaron detalles sobre los resultados de dichas tareas, sí informaron que la investigación sigue a paso firme y "avanza por todos los caminos posibles" con mucho compromiso por parte de la fiscalía, que busca dilucidar el hecho desde hace casi cuatro meses. Sin embargo, todavía no hay datos certeros sobre quién fue el autor del crimen, por lo que queda un largo camino por recorrer.

Además, el perito que fue contratado por la familia de Agustina, Eduardo Prueger, publicó en sus redes sociales que está trabajando "sin pausa" en el caso, texto que fue acompañado por una foto de la sede de la Unidad de Investigación Técnico Científica de la ciudad de Viedma. Si bien no hay novedades concretas, los trabajos de fondo se vienen llevando a cabo a paso firme.

Es licenciado en Criminalística, especialista en investigación de homicidios y perito en Accidentología Vial en la Asociación de Criminalística de la República Argentina (ACRA). Tambien trabajó en el caso del femicidio de Cielo López, ocurrido en Plottier.

Agustina Fernández

Los datos que se manejan hasta el momento

Según pudo conocer este medio, la investigación gira en torno a un robo dateado al departamento de Pablo Parra. Allí, el delincuente se encontró con la joven y actuó con extrema violencia. En la actualidad, si bien no se descarta nada, se sospecha que el asesino ya no estaría en la región.

El crimen de la joven pampeana sigue impune y para los investigadores es todo cuesta arriba. Sin cámaras para rearmar un posible recorrido, sin testigos y con una muestra de ADN del presunto autor, pero sin nadie para cotejar.

Un precepto de toda investigación criminal es que nada ni nadie está descartado, pero a los pesquisas del caso les cuesta cree que Parra tenga algo que ver, aunque no lo descartan.

De acuerdo al relato del joven petrolero, todo el recorrido que realizó el 2 de julio, entre las 19.30 y 20.15, espacio temporal en que se produjo el ataque, está más que probado y no hay duda alguna. De hecho, habría una persona vinculada a la investigación que lo vio en uno de los lugares que describió el joven.

A este dato hay que sumar que la muestra biológica levantada en la escena del crimen permitió obtener un registro de ADN. Como Parra fue el último en ver con vida a Agustina, se transformó en el primer sospecho y también en el primero al que se le realizó un cotejo de ADN.

De acuerdo a los expertos, el ADN se corresponde a un hombre, pero no es Parra. El resultado científico fue contundente, pero la investigación continúa.