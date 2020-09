La intentaron estafar con la tarjeta de crédito

"Yo nunca recibí la revista y aproveché la ocasión para reclamarla y pedir que me la envíen por correo electrónico", recordó Noemí, en diálogo con LMCipolletti.

A partir de ahí, comenzó el indagatorio para sacarle información y consumar la estafa.

El falso empleado de la tarjeta le pidió un mail, después le solicitó que corrobore los datos de su tarjeta. Le preguntó también si tenía a otra persona asociada, volvió a pedirle que corrobore el número de la tarjeta y, luego, la clave de seguridad. También su fecha de nacimiento y documento de identidad.

A Noemí no le cerraba que le pidieran tanta información que ya debería estar cargada en el sistema. Por lo tanto, cortó la comunicación. Inmediatamente, comenzaron a llamarla de forma insistente; mientras ella tuvo la rapidez de comunicarse al 0800 de la tarjeta y comentar la situación.

"Logro comunicarme con una operadora, le comento y me dice que no estaban llamando a nadie, menos pidiendo datos que ya tenían", recordó.

Acto seguido, la operadora le bloqueó su tarjeta y coordinaron que ella pase a retirar una nueva en cinco días por la sucursal de Cipolletti, con un turno solicitado previamente. Mientras terminaba con este asunto, la seguían llamado para que aporte más datos; y Bascur atendió.

"El hombre que me llamaba, un tal Agustín Olivares, me dio el número de trámite y me dijo que se iba a comunicar conmigo Lorena Rivas, la gerenta de la tarjeta, para terminar la operación. Yo pensé: 'Con lo que cuesta que uno se comunique con un gerente y ella me va a llamar a mí'. Luego, me llamaron desde un número telefónico con característica de Roca o Allen", relató.

La supuesta gerenta quiso así terminar el trámite que había quedado inconcluso. Necesitaba que Noemí aportara otros datos más para consumar la estafa, pero entonces ella le respondió: "Todo lo que tenía inconcluso, lo acabo de finalizar recién con la tarjeta". Y cortó. Por fortuna, anoche se fijó que su cuenta bancaria no registraba movimientos. No obstante, dio a conocer su situación para que todos estén atentos y nadie caiga en la trampa.