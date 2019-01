La historia del creador del "¡guarda que vengo!"

Ya es parte del paisaje del verano grutense. Es conocido por su amabilidad y su afici√≥n a los relatos que entremezcla con la promoci√≥n del producto que ofrece, que pueden ser churros o donas. Adem√°s, utiliza una frase que es todo un eslogan registrado: ‚Äú¬°Guarda que vengo!‚ÄĚ.

As√≠ lo grita, y luego lo acompa√Īa con un animado mon√≥logo que puede ser de historia, econom√≠a, Boca, River, astrolog√≠a, la crisis, pol√≠tica, el hambre, el clima, el calentamiento global o un verso.

Siempre dice que les ofrece ‚Äúun pedacito de masa dulce‚ÄĚ, pero adem√°s los invita ‚Äúa pensar, a reflexionar sobre qu√© nos pasa‚ÄĚ.

Suele generar donde se para la atenci√≥n de los veraneantes, que se transforman en su p√ļblico por unos minutos. En cada una de sus representaciones, que se repiten cada quince o veinte metros en su derrotero entre la primera y la s√©ptima bajada, los turistas no le quitan los ojos de encima. Quienes no lo conocen se sorprenden, y luego les arranca una sonrisa y porqu√© no hasta una carcajada cuando el remate es gracioso, ya que no siempre lo es. Y les vende una bolsa de donas, pues esa carga de simpat√≠a tambi√©n tiene ‚Äďy no es casual- una garant√≠a comercial. Como una efectiva t√°ctica de venta.

Hoy, a casi dos décadas del momento en que llegó desencantado a Las Grutas, dice estar feliz con el destino que le deparó la vida.

‚ÄúGracias a De la R√ļa, el que ven√≠a a dar buenas noticias, hoy estoy ac√°‚ÄĚ, resalta con iron√≠a.

Conocedor como pocos de la playa y los veraneantes, sostiene que en esta temporada hay muchos turistas, pero que restringen el gasto al m√≠nimo. ‚ÄúHay poca plata y la gente gasta menos‚ÄĚ, afirma, de todos modos, con el √°nimo por las nubes.