La historia del agente sanitario de Mamuel Choique que asiste a vecinos en moto

“En este tiempo se dificulta mucho el traslado, está muy frío, pero si el auto no tiene cadena con la nevada no se puede, así que utilizo mi moto. Si bien no es lo adecuado, podés ir eligiendo por donde circular”, explicó.

Miguel hace lo imposible para poder asistir a toda la comunidad, ya sea en auto o en moto.

La actividad no es sencilla, más en esta época del año en la que las temperaturas son muy bajas. Muchas veces llegar puede demandar un tiempo, sobre todo si los caminos están cubiertos de nieve. “Hay que andar con mucho cuidado, no podemos ir muy rápido porque también tenemos que cuidar nuestra integridad” señaló.

Finalmente, Miguel resaltó la solidaridad de los pobladores que siempre están predispuestos a dar una mano. “La predisposición siempre está. Voy en mi auto, en moto, con algún vecino que se ofrece a acercarme e ir juntos o a caballo, lo importante es cumplir y llegar”, concluyó.

El rionegrino forma parte del numeroso grupo de agente sanitarios que, impulsados por su dedicación y devoción por la salud, deciden llevar su oficio más allá y realizar una labor más personalizada para aquellos pacientes que no pueden acercarse a los centros de salud. De esta manera, fomenta, refuerza y asegura el derecho a la salud pública a todos los vecinos de su comunidad.