La hija de una víctima, indignada por los beneficios a Kielmasz

Kielmasz volvió a la zona aunque no hubo información oficial.

“¿Lo trasladan porque no puede ver a su familia? ¡Caradura! ¿Y a mi mamá quién me la devuelve? No hay justicia en este país”, señaló ayer muy enojada Agustina, hija de María Emilia González, cuando se enteró de que Claudio Kielmasz está alojado en el penal federal de General Roca.