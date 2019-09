La hermana de Cielo: "Lo único que espero es que no se les escape este animal"

Las incógnitas sobre el femicidio de Cielo aún siguen abiertas. Solo se conoce que el jueves 12 asistió a las 19 al colegio secundario, el CPEM 8, ubicado en Perito Moreno 277. El director de la escuela y sus compañeros de 2º D confiaron a LM Neuquén que Cielo ingresó a la escuela. “Hace tres años que estaba en la escuela Cielo, nombre con el que ella se identificaba. Nosotros respetábamos su identidad”, contó el director del colegio.

Cerca de las 4 de la madrugada del viernes, Cielo subió un emoticón de un marcianito en su estado de Whatsapp, contó Melisa sobre la último contacto. “El viernes tipo 10:30 le mandé un mensaje por que ella tenía un turno en el médico y me marcó un tilde. Lo envió, pero no lo entregó”, expresó.

Desde ese momento, sus familiares y amigos comenzaron su búsqueda y al día siguiente denunciaron su desaparición en la Comisaría Séptima de Plottier. Es importante recordar que ya no es necesario esperar 24 horas, sino que puede realizarse en cualquier momento. “Me dijeron que seguro se había ido con algunos amigos. Pero yo les decía que mi hermana estaba desaparecida. Incluso les dije ‘no me quiero encontrar con que a mi hermana la voy a encontrar dentro de una heladera’, y el policía me miraba”, sostuvo.

El domingo, cuando Melisa se enteró por un portal de noticias de Plottier de que habían encontrado el cuerpo descuartizado de una joven, acudió de inmediato a la comisaría, pero nada le dijeron.

“Nos tuvieron hasta las 8 de la noche para decirnos que era mi hermana, y ellos sabían. Mi papá se descompensó anoche y mi hermana esta mañana (por ayer lunes). Ellos están bien, dopados, pero están en casa”, expresó Melisa, y las miles de personas que la acompañaron por más de 40 cuadras le reafirmaron que no estaba sola. “Todo Plottier está con vos”, gritaban a la vez que pedían justicia por Cielo, al igual que otras movilizaciones como en Cipolletti y Cutral Co y Plaza Huincul.

Lo cierto es que a más de un día del hallazgo de su cuerpo, no hay pistas sobre quién la asesinó. La única certeza es que sufrió dos golpes en su cabeza (ver vinculada) y que tras la segunda autopsia, de ayer a la tarde, no se hallaron heridas ni de armas ni de golpes. Además, se le realizó un hisopado en la zona genital para ser analizado y así determinar si hubo algún tipo de abuso sexual.

“Lo único que espero es que no se les escape este loco/loca, esta persona sin corazón, este animal”, sentenció Melisa y destacó: “La encontraron unos pescadores de onda, no la buscaron”.

