La gran anécdota de Chala Parra sobre Aqua Romero

“Teníamos que ir a jugar a Atlético Regina, él llega sobre la hora, yo ya sabía, me había avisado, era por el laburo. Llegó casi sobre la hora de la charla técnica, yo lo esperé, llegó, escuchó la charla, se cambió, jugó y la rompió. Ese día fue figura, no lo podían agarrar, hizo un desastre”, contó Parra sobre el partido por la 16ª fecha del torneo Apertura del 2017 en el que el conjunto cipoleño le arruinó el festejo al Albo. Con aquella victoria, La Amistad trepó a la punta y en la fecha siguiente goleó a Cimac y dio la vuelta olímpica de local. Pero lo llamativo ocurrió después de los 90 minutos.

cipo-p08-parra.jpg

“Cuando termina el partido contra Regina viene mi ayudante de campo, Huguito Martínez, y me dice ‘¿lo viste al Aqua cómo tiene la pierna?’. Le digo que no y le pregunto qué pasó. Resulta que tenía una herida de cinco o seis puntos. Había ido a trabajar, lo pusieron como recolector de basura, y con una bolsa en la que había una botella rota se rebanó el muslo. Yo le dije que estaba loco, que no podía hacer jugar así. Y me dijo ‘profe, por eso mismo no le dije, si yo le mostraba no me iba a dejar jugar y este partido no me lo quería perder’. Eso demuestra qué tipo de jugador es, entregado totalmente por su equipo y por los colores que defendía en ese momento. Él quería jugar a toda costa. La lastimadura era un matambre cosido”.