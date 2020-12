La FDA autoriza la vacuna de Pfizer contra el Covid-19

La Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) aprobó este viernes el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer y BioNTech, con lo que en unas horas comenzará su distribución en todo Estados Unidos y en varios días su administración a los trabajadores de la salud y personas en los centros de cuidado de ancianos, informaron The New York Times y The Washington Post . La FDA aún no ha hecho pública esta autorización.