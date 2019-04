La familia impidió que vieran cómo vive el abuelo Mario copy

“Esta vez, no fue posible y la situación es muy compleja. Nosotros por la fuerza no podemos ingresar. Creo que la próxima intervención tendrá que ser desde el juzgado, y con mayor ímpetu. Eso lo puede hacer la ley”, agregó la funcionaria municipal.

La visita que fracasó fue el lunes, y ese mismo día elevaron el informe que había solicitado el Juzgado de Paz, donde Oscar Ramírez, el hijo que reclama por la vida de su padre, asentó una de las tantas denuncias. Otras fueron en la Policía y en la Fiscalía.

De acuerdo al informe, fue la esposa del abuelo Mario quien atendió en la vereda a las dos asistentes sociales que concurrieron a su domicilio. Una es Irene Codo. “Nos reconoció que se encontraba imposibilitado para caminar y periódicamente lo llevaba al médico, pero el doctor no consideraba que le diera medicación. No nos dijo dónde se hacía atender ni quién era”, contó Troncoso.

85 años tiene Mario. No puede caminar y, según uno de sus hijos, no le dan de comer.

Reticente

Claro que son dichos de la mujer que no pudieron acreditar porque no pudieron ingresar al domicilio para ver cómo está todo. “La señora fue muy desconfiada al hablar, reticente”, acotó la titular del CITE.

También les dijo a las asistentes sociales que a Oscar, el hijo que no puede ver a su padre, no le pide ayuda porque no le resulta “útil”, y mencionó que estaba buscando una cuidadora para que pudiera estar en el domicilio.

“Nuestra asistente ya elaboró el informe y lo envió al juzgado. Nosotros cumplimos con lo que solicitó. Ahora, para entrar a la casa y verificar si hay violencia sobre el adulto mayor, quizás la Justicia tenga que tomar otras medidas. Nosotros no podemos entrar si no nos dejan, pero en todo lo que nos pida, estamos dispuestos a ayudar. Incluso para ofrecer asistencia de comida o una salida del domicilio con fines recreativos”, expresó Troncoso.

En el informe, el CITE también sugirió que se convoque al matrimonio y a los hijos en el Juzgado de Paz.

LEÉ MÁS

Los 10 empleados cipoleños de Saturno y Lucaioli aún esperan respuestas de la empresa

Don Pedro: echaron a un árbitro por abuso sexual de una jueza de línea menor de edad