La falla del ascensor de la Municipalidad fue eléctrica

De acuerdo con el informe técnico, el jefe comunal advirtió que el hecho fue consecuencia de una falla eléctrica, y no mecánica. “Lo importante es que no falló el mecanismo de ascenso y descenso. Fue el censor que está en el primer piso. No mandó la señal a la memoria del ascensor para que se detenga, por lo que siguió bajando, hasta que hizo tope con los resortes de la planta baja. Eso fue lo que provocó el sacudón que sintieron los empleados municipales”, relató Tortoriello a LM Cipolletti.

“La primera hipótesis fue que el ascensor se había descolgado, pero nunca cayó. Su sistema de ascenso y descenso estaba perfecto. El problema fue una falla eléctrica”. Aníbal Tortoriello Intendente de Cipolletti

Luego de examinar rigurosamente todo el circuito eléctrico y el sistema mecánico del elevador, los técnicos llegaron a esa conclusión y repararon el desperfecto, por lo que ayer ambos ascensores volvieron a funcionar con normalidad.

“Se cambió el censor y se agregó uno más para reforzar la seguridad”, contó Tortoriello, quien aseguró que, durante la tarde del martes, los técnicos lo probaron varias veces y ayer quedó en condiciones para ser nuevamente usado.

De todas maneras, los ocupantes del ascensor sufrieron algunos golpes, como fue el caso del secretario de Fiscalización, Diego Rebossio, quien fue trasladado al hospital con una dolencia en una de sus rodillas.