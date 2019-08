Sin un consenso claro ni un rumbo fijo sobre estos temas, Lazzaretti propuso ayer reunir a todos los concejales en una comisión especial que defina la suerte de estos tres expedientes. La concejal anticipó: “Vamos a sacar despacho para que lleguen a una sesión. En esto estamos de acuerdo”.

Lo que no se sabe aún es si, por ejemplo, la propuesta del consejo de Pastores Evangélicos para declarar a Cipolletti ciudad provida y profamilia tendrá despacho por mayoría o por minoría. Lazzaretti acompaña, pero Alejandra Villagra y María Eugenia Villarroel Sánchez, las otras dos concejales que integran la comisión de Desarrollo Humano, podrían no estar de acuerdo con la iniciativa. En tanto, el resto de los concejales aún no participaron de la discusión.

Como es un tema sensible, igual que lo atinente al día del niño por nacer y los derechos de la mujer embarazada, las concejales creyeron que lo mejor era llamar a todo el cuerpo legislativo, de modo de tomar una decisión colectiva.

“Las tres propuestas tienen un punto en común, que es si hay persona o no hay persona desde el momento de la concepción. Ese es el tema de fondo en discusión”, advirtió Lazzaretti. Y agregó: “Son temas sensibles para la sociedad, más allá de los puntos de vista que tenemos dentro de la comisión, es necesario escuchar las posturas de los demás”.

La comisión especial será convocada por Villarroel Sánchez, quien preside el ámbito donde se discuten estos expedientes. “Estimamos que nos reuniremos en diez días”, dijo la presidenta del Deliberante.

La titular del Legislativo lo propuso para que los concejales también puedan hacerse de su proyecto, que hasta ahora no había sido discutido. La idea central es ejecutar programas para que el Municipio y la Provincia provean asistencia a las mujeres que atraviesan el embarazo en situación de vulnerabilidad social y económica.

Un tema caliente sin definiciones

En pleno debate nacional por la legalización del aborto, que finalmente no se aprobó en el Congreso, un grupo de pastores evangélicos de Cipolletti presentó un proyecto para que la ciudad se declare provida. La iniciativa generó fuertes rechazos y apoyos, pero no tuvo consenso pleno en el Deliberante y por eso se postergó su votación en el recinto. Primero, el debate se paralizó por su posible impacto en las elecciones municipales. Ahora, se posterga el despacho de comisión porque las integrantes quieren sumar a todos los concejales a la discusión previa.