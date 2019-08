La defensa buscó inconsistencias en el relato del hermano de Joaquín

Durante el juicio, Marcelo Rafael contó que luego de de que el acusado apuñalara a su hermano en el tórax -herida que le provocó la muerte horas más tarde en el hospital- forcejearon en la puerta de ingreso. "Yo quería cerrarla para que no entrara y él hacía fuerza para que yo no saliera. Cuando se dio cuenta de que esa no era mi intención, cambió su actitud e intentó ingresar nuevamente, pero no pudo", explicó ante el Tribunal.

De acuerdo a lo expuesto por la defensa, tuvieron acceso a la grabación de una de las primeras declaraciones que dio el testigo el día del crimen y que la misma era "diferente" a la que había brindado el primer día del juicio. Sin embargo, como no pudo reproducirla en la sala, fue limitado a leer la transcripción de los dichos.

Allí, Marcelo Rafael contaba cómo había ocurrido el ataque, pero no mencionó el forcejeo en la puerta, y fue sobre este punto sobre el que hizo hincapié Nolivo.

No obstante, desde la Fiscalía aseguraron que el planteo de la defensa era “técnicamente erróneo” y el juez Julio Sueldo -quien presidió el Tribunal junto a Marcelo Gómez y Laura González Vitale- remarcó la diferencia entre brindar “un testimonio diferente e inconsistente” y “no haber dicho nada en absoluto” sobre estos detalles. "No es que dijo algo diferente, simplemente no mencionó esa parte. Lo que dijo fue una versión más acotada", aclaró el magistrado.

