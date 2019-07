La corista de El Pepo contó que iba tomando vodka mientras manejaba

“Circulaba en la madrugada, en una noche con mucha niebla, con escasa visibilidad, con la calzada húmeda e iba bebiendo bebidas alcohólicas. Lo cierto es que de acuerdo a esas evidencias, sí hay una violación al deber de cuidado, precisamente el de circular en un día en esas condiciones, precisamente en esas condiciones”, afirmó Bensi en declaraciones al canal C5N.

Según Bensi, la mujer no logró recordar cuáles fueron los últimos movimientos de “El Pepo” al volante antes del zigzagueo y el vuelco de la camioneta, así como tampoco pudo comprobar si un animal se había cruzado por delante del vehículo, como habría afirmado el propio cantante poco después del accidente. No obstante el fiscal recalcó que la mujer aseguró que “iban bebiendo bebidas alcohólicas, puntualmente vodka, pero no sabe a qué velocidad circulaban”. “La mujer dijo que ella y el conductor estaban bebiendo y que las otras dos personas (los fallecidos), al momento del siniestro, iban dormitando”, concluyó.

