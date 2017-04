La cerveza artesanal cipoleña gambetea la crisis

“Donde se instalen, con un buen marketing, andan bien. La gente se ha volcado más al consumo de productos sanos y tradicionales. Es la tendencia, lo que se viene, y hay que adaptarse”, consideró el titular de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter.

En el Concejo Deliberante se comenzó a tratar el proyecto de ordenanza para dar un marco regulatorio a la actividad. Por eso, citaron al director de Comercio, Juan Carlos Colombo, y con él realizaron un primer análisis, despejando algunas dudas y reparando en los detalles, desmenuzaron la iniciativa para despejar algunas dudas y profundizar sobre la iniciativa.

En diálogo con LM Cipolletti, el concejal Miguel Aninao advirtió que la iniciativa propone mudar las fábricas que producen más de 5000 litros de cerveza al Parque Industrial. Esto porque su actividad ya provocó la queja encendida de varios vecinos, quienes hicieron notar que se utilizan grandes cantidades de agua para elaborarla y lo que luego se desecha hace colapsar la red cloacal.

Por el contrario, no habría problema con las microfábricas que producen hasta 5000 litros y bocas de expendio, donde se fracciona la cerveza. “Estas podrán ser habilitadas en cualquier lugar”, añadió el concejal, aunque en lo particular, al edil no le convence del todo que las microfábricas puedan radicarse en la zona urbana, ya que igualmente consumen bastante agua. “Si no hay un tratamiento previo, todo se vuelca a la red cloacal y se genera el doble perjuicio de sobrecargar el sistema y contaminar”, añadió.

Desde la oposición, la concejal María Eugenia Villarroel dijo que está de acuerdo en mudar las fábricas al PIN, pues el mosto y todo lo que se desperdicia en grandes cantidades puede dificultar el desagote de la red, y los vecinos que viven en las cercanías comienzan a sentir que no tienen la misma presión de agua. Adelantó que al menos dos fábricas estarían dispuestas a realizar ese traslado, una de las cuales incluso tendría ya los terrenos en el Parque Industrial para seguir funcionando. “Una está en Italia y la otra en Roca”, contó, aunque no dio nombres.

“El proyecto prevé mudar las fábricas que producen más de 5000 litros de cerveza al parque industrial, porque muchos vecinos se quejaron por la gran cantidad de agua que usan”. Miguel Aninao. Concejal del bloque oficialista

El proyecto para regular la actividad pone la lupa en la limpieza de los botellones

Muchos emprendimientos cerveceros funcionan con los famosos botellones, que cada cliente puede comprar y después rellenar cuantas veces quieran. Este tema también está contemplado en el proyecto de ordenanza, principalmente lo relacionado con la limpieza. En ese sentido, el concejal Miguel Aninao dijo que, según la iniciativa, la responsabilidad sería del expendedor. Sin embargo, él propondrá que el envase sea retornable, de modo que la limpieza que se realice sea más rigurosa. Tampoco está muy de acuerdo Villarroel con la idea de que el único responsable sea el comerciante, ya que al cliente también le cabe una cuota de responsabilidad. “Yo creo que ambos tienen que hacerse cargo, ser conscientes y tomar la precaución de higienizar el botellón”, concluyó.