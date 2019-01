La calle Yrigoyen pasará a ser de una sola mano

El director de Fiscalización, Aldo Mildemberg, aclaró que el cambio será progresivo. Primero se avanzará con toda la cartelería correspondiente y la colocación de semáforos. Una vez finalizadas las obras, se dará un plazo a los automovilistas, de entre 48 y 72 horas, para que asimilen la nueva circulación de esa calle, entre Perón y Kennedy. Luego sí tendrá vigencia el nuevo ordenamiento vehicular.

En principio, los vecinos podrán observar cómo se trabaja sobre esa arteria, ante la presencia de inspectores de tránsito que informarán a la gente sobre el cambio que se viene. La idea es que la prueba piloto arranque la semana próxima.

Según precisó Mildemberg, hay que cambiar las flechas de doble sentido por las de una mano, en dirección oeste-este. También falta colocar los carteles de contramano, en Yrigoyen y la colectora de Perón, y más adelante habilitar los semáforos.

“La franja peatonal ya está pintada, pero falta dibujar sobre la calle una flecha que indique a los conductores que pasen por colectora cuando bajen de Perón y se meten a un desvío que hay”, añadió el funcionario municipal.

En tanto, aclaró que el acceso a la Facultad de Ciencias Económicas no se modifica, es decir, continuará siendo de doble mano en el tramo donde se encuentra el barrio Rincón Lindo.

“Estamos poniendo inspectores de Tránsito, tanto a la mañana como a la tarde, avisándole a la gente que va a ir cambiando el sentido de la calle. Pero recién sería a partir de la semana que viene, porque todavía falta bastante en cuanto a las obras que hay que hacer”, comentó Mildemberg.

Se cree que el cambio generará mayor seguridad vial en la zona, que a su vez se complementa con la refuncionalización del semáforo que existe sobre avenida Perón, cerca del ingreso a la UNCo.

Mildemberg también anticipó que una vez finalizados los trabajos sobre Yrigoyen, está previsto intervenir en Capitán Gómez, que también tendrá sentido oeste-este.

“Siempre nos cuesta asimilar los cambios y cuesta que los vecinos se adapten. Nosotros hoy estamos recorriendo el barrio con inspectores de tránsito con la idea de educar y enseñar cómo son los nuevos sentidos”, finalizó.

Los cambios, calle por calle

Por Yrigoyen, San Martín y Walsh (de Limay a Collón Curá) y Castagnino (de Kennedy a C. Curá) se circulará de oeste a este. Por Roca y Walsh (de Kennedy a Bowdler) y Molina Campos (C. Curá a Limay) será de este-oeste. Por C. Curá y Limay, de Vélez Sarsfield a San Martín, y Río Negro, Yrigoyen a San Martín, de norte a sur. Por Bowdler (de V. Sasrfield a Yrigoyen) y Río Neuquén, se hará en dirección sur-norte.

