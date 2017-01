La Bruja y una campaña solidaria por La Emilia

Cristian Martínez, ex jugador de Cipolletti, puso en marcha una iniciativa para juntar donaciones que serán enviadas al pueblo donde creció.

El ex central de Cipolletti Cristian “Bruja” Martínez lanzó una campaña solidaria para colaborar con la comunidad de La Emilia, el pueblo bonaerense donde creció, que sufrió una inundación histórica en la que más de un 75 por ciento de la población tuvo que ser evacuada.

“Mi pueblo, La Emilia, sufrió una catástrofe, se inundó todo. El pueblo quedó evacuado casi en su totalidad. La gente perdió prácticamente todo, no le quedó nada”, empezó el pedido el ex defensor, que actualmente está al frente del plantel superior de la Asociación Deportiva Centenario, equipo que se prepara para jugar el torneo Federal C.

“Con mucha gente que conozco gracias al fútbol, queremos ver de colaborar con cualquier tipo de ayuda, porque la gente perdió todo”, sostuvo Martínez.

El ex defensor expresó su malestar por la situación que atraviesan los habitantes de La Emilia. “Nací ahí, mi infancia, familia y amigos están ahí y es la única forma en la que puedo ayudar”, dijo en un video que se difundió a través de las redes sociales.

En el Club Cipolletti

Las donaciones se reunirán en las instalaciones del Club Cipolletti. Por la mañana, de 9 a 12, en la Tienda 1926 -ubicada en la esquina Mengelle e Yrigoyen- y por la tarde en la sede de la institución.

Los interesados en colaborar pueden acercarse a los dos puntos de recepción con alimentos no perecederos, artículos de limpieza o de higiene personal.

“Se los voy a agradecer de corazón y el pueblo de La Emilia se los va a agradecer”, cerró la Bruja Martínez.