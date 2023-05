La bronca de la hermana de Agustina Guzmán: "La dejaron a la deriva en el hospital"

Casi no tuvo tiempo de hacer el duelo, Luciana, una de las hermanas de Agustina Guzmán, la joven de 26 años que falleció la semana pasada en el Policlínico Modelo de Cipolletti.

Entre los trámites propios del duro trance, la inquietud para que se investigue si -como suponen- hubo “abandono de persona o mala praxis”, la preocupación por su pequeña sobrina, entre otras cuestiones y ocupaciones, no pudo frenar para procesar tanto dolor.

Mientras encabeza todos los reclamos, Luciana se hizo un espacio para agradecer a todos aquellos que no dejan sola a la familia en tan desagradable momento.

“La verdad que estamos muy agradecidos de la gente y los amigos de Agus que estén acompañando en este momento”, dijo a este medio la futura abogada.

Se refería al apoyo que reciben de personas que en muchos casos no conocen en las redes sociales e igualmente le brindan una palabra de aliento, de contención y también se indignan al conocer lo sucedido.

Pero a la vez hablaba de la masiva y pacífica manifestación del domingo donde amigas, allegados y vecinos de Las Grutas en general marcharon al Hospital a exigir justicia.

image.png

“El director del Hospital dijo que quedaba a disposición de la justicia, de la familia... Y que se iba a ocupar de que se investigue”, contó Lu.

"Actuaron con desidia"

La bronca y la impotencia la invaden nuevamente. "Queremos que haya justicia y que los médicos que dejaron a la deriva a mi hermana si no tienen ganas de atender, si no están capacitados o no les interesa la salud de la población, que dejen sus lugares para quienes si lo hacen con vocación y servicio", sugirió enojada.

"Actuaron con desidia en el hospital. No le dieron la atención que correspondía. Nadie se dio cuenta de sus análisis, ni siquiera se tomaron el tiempo para ver sus valores... Nosotros somos su familia. Madre, hija, su compañero y hermanas y exigimos justicia por Agustina y que sean juzgados quienes no cumplieron con su trabajo", pidió Luciana.

Y en el final aclaró: "No estamos con banderas políticas en esta lucha. Tenemos a toda la familia y amigo apoyándonos y por ese camino vamos".