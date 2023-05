Los últimos chats de Agustina, sus dolores y falta de respuestas: "Tengo miedo"

Sentía dolor y que los médicos a los que recurría minimizaban su caso o al menos no daban en la tecla. Agustina Guzmán era consciente de que su cuadro de salud iba empeorando y la desesperaba no encontrar respuestas acordes en los Sanatorios que visitaba en la zona de Las Grutas donde residía.

Por ejemplo, el 30 de abril una amiga le consultó qué le habían dicho los médicos y Agus contestó tajante: “No me dieron ni cinco de bolas, solo una pastilla para calmar el dolor”.

image.png

“Hoy no les escribí porque estaba re descompuesta, terminé con suero”, fue otro de los mensajes elocuentes que le mandó oportunamente a su grupo.

image.png

Desde marzo hasta los primeros días de mayo, Agustina exteriorizaba su inquietud al notar que desmejoraba. “Vengo hace tres días con suero, se me fue al carajo la vesícula”, escribió también.

image.png

Y otro mensajito que genera impotencia y escalofríos y en el que exterioriza su temor a que pasara lo que finalmente sucedió. “Tengo infección intestinal. Me voy a ir a Neuquén. Tengo mucho miedo. No me hicieron nada acá”.

image.png

Agustina sintió que los responsables de la salud en la región rionegrina donde está radicada no la cuidaron como debía. Resiste archivo.

image.png