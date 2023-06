La Amistad también quiere ser el "1" en los cruces de la Liga Confluencia

El conjunto cipoleño tuvo que afrontar un recambio importante en esta temporada y quedaron pocos jugadores de un plantel que disputó el último Regional Amateur. El “Colo” fue uno de los que se quedó y comanda un grupo que tiene mucha juventud. “La realidad es que me tocó adaptarme a mí a ellos. Son jóvenes con mucha dinámica, entonces me tocó trabajar para adaptarme a los compañeros y al juego que busca el DT de acuerdo al plantel. No fue nada difícil pero hubo que ponerse a tono para el nivel que tienen los chicos”, le contó a LMC.

Si bien todavía tienen que afrontar los cuartos de final, el defensor ya piensa en sus últimos partidos con el club de sus amores. “Es mi casa, La Amistad llegó a mí o yo llegué en un momento difícil de mi carrera y es un club que me bancó y me brindó muchas cosas. La verdad que le debo todo, fueron 8 años increíbles y coronarlo con un campeonato en esta Liga sería el broche de oro”, sostuvo.

Uno de los jóvenes que tuvo un lugar en La Amistad y fue parte importante para la etapa de Jorge Lencina a cargo del plantel, es Kevin el “Tanque” Salinas. El joven delantero tuvo que ocupar el lugar del gran goleador Henry Saenz. “Nos queda un balance muy bueno (de la fase regular), se dieron los resultados que esperábamos en las últimas fechas. En los primeros partidos nos costó acomodarnos un poco, personalmente estoy contento por como se viene dando lo que proyectamos”, comentó.

Para algunos, la definición de la ultima jornada fue sorpresiva, pero para el delantero de La Amistad la tranquilidad lo llevó a pensar que los números en la tabla se podían dar para quedar en lo más alto. “Esperábamos quedar arriba, pero los otros equipos también se refuerzan. El cierre se dio así. Estamos contentos, aunque se dio con igualdad de puntos pero se nota en la cantidad de goles que los resultados se van dando”, analizó.

Salinas, de gran presente, se refirió también al próximo rival a enfrentar. Para el goleador ya es un equipo conocido. “El rival es durísimo, todos lo conocemos. Me ha tocado enfrentarlo en la Zona Este cuando estuve en Mainqué y Roca. Son un rival fuerte que en su cancha y con su gente se potencian. Nosotros estamos tranquilos y confiando en el plantel, sabemos bien a lo que vamos”, dijo sobre Atlético Regina.

El juego del equipo es sólido y como cada equipo hay quienes tienen un pie distinto y le aportan otra dinámica al juego. Es el caso de Sebastián Olmos. “Estoy contento por el presente, nos tocó una zona muy complicada, el balance es positivo para mí y para el grupo, sobre todo para los chicos que se están adaptando de la mejor manera así que es un premio a todo el esfuerzo. Ahora se viene lo lindo que son los playoff”, declaró el volante.

Olmos llegó al plantel en la temporada anterior para disputar el Regional Amateur y al igual que sus compañeros es positivo y mira con optimismo lo que viene. “Este grupo tiene la ilusión de campeonar, pero somos conscientes de que tenemos que ir paso a paso y corrigiendo errores. Tenemos que ser competitivos, el mismo club te lo exige por todo lo que nos brinda La Amistad”, agregó.

Desde su llegada se fue transformando en una importante referencia en el campo. Sin embargo, con el plantel nuevo, el jugador aclaró: “Referente no soy, pero si soy un eslabón de este proceso. Soy uno más que trata de hacer bien las cosas y aportar ese granito de arena desde donde toque. La verdad que me sienta muy bien y mis compañeros me hacen sentir cómodo dentro de la cancha”.