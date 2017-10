La aerolínea le pagará $10 mil por una valija rota

“El Juzgado de Paz de Cipolletti fue el único organismo que me dio respuesta. Me enteré acerca de la Menor Cuantía por un caso similar que se publicó en los medios. Entonces me acerqué, llené un formulario y a los dos días ya me habían fijado fecha de audiencia. Todo se resolvió en menos de un mes. De lo contrario estaría todavía esperando”, sostuvo la pasajera damnificada.

La mujer realizó un viaje desde Buenos Aires a Neuquén, el 30 de abril de 2017. En el aeropuerto neuquino recibió su valija con el extensible y la manija rota.

A partir de ahí, inició un reclamo, que tuvo un final feliz en el juzgado cipoleño.