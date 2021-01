Juró la Subadministradora General del Poder Judicial

Quedó conformada así la nueva conducción del organismo encargado del gerenciamiento del Poder Judicial en todos los aspectos no jurisdiccionales del servicio: compra y contratación de bienes y servicios, gestión de recursos humanos, proyección y provisión de infraestructura y todo lo necesario para que los juzgados, organismos del Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y las dependencias auxiliares del Poder Judicial puedan desarrollar sus funciones de manera adecuada.

Es de destacar que es la primera vez, desde la conformación del Poder Judicial y la creación de esos cargos de suma relevancia, que la gestión será llevada adelante por mujeres profesionales.La gestión de la Administración General del Poder Judicial se enmarca en la Ley de Administración Financiera y Control Interno del Sector Público Provincial, la Ley de Obras Públicas y todas las normas que regulan la actuación administrativa del Estado. Asimismo, su actuación es sometida al control interno de la Contaduría General del Poder Judicial y al control externo de la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas Provincial.

El concurso

Las profesionales fueron designadas tras varias instancias de evaluación en un concurso público al que se postularon 15 personas.

El primer examen estuvo a cargo de un Comité Evaluador integrado por el contador Héctor Marchi, Secretario General de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el abogado Oscar Massei, ex vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, y el contador Agustín Domingo, Director del Banco Patagonia y ex ministro de Economía de la provincia. Los expertos evaluaron no sólo los antecedentes profesionales de los y las postulantes, sino también el proyecto de trabajo presentado y la defensa del mismo.

El procedimiento de selección se completó con la entrevista personal de cada postulante con las juezas y jueces del Superior Tribunal de Justicia. Tal como ocurre en todos los procesos de designación, las instancias de selección fueron públicas y están disponibles en la sección Concursos de la página web del Poder Judicial: www.jusrionegro.gov.ar.