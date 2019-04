“Cada jubilado recibe una bolsa con alimentos, pero desde hace años el monto para la compra no se actualiza. Nos mandan un cheque de $80 mil para casi 300 personas. Es decir que sólo nos alcanza para comprar productos por $250 para cada uno y llegamos a no más de 6 o 7 productos que debería rendir para todo el mes”, contó Henríquez.

Actualmente hay tres tipos de entregas. La bola N°1 para aquellos que viven solos, la N°2 cuando son una pareja, y la 3 cuando se trata de un grupo familiar.

Centro de jubilados Huanguelen anai mapu Francisco Sánchez Valassina

“La bolsa 1, para una persona, incluye un aceite, un azúcar, una bolsa de fideos, una lata d atún, un paquete de arroz y una leche en polvo de 400 gramos. La bolsa para dos personas sólo le suma un aceite y una leche más. Estamos hablando de una miseria. No alcanza para la comida ni de una semana”, cuestionaron.

Desde el Centro de Jubilados agregaron que en el lugar cuentan, además, con una lista de espera de adjudicatarios para acceder a los alimentos.

“Una familia tipo de cuatro integrantes no sobrevive con esto. Hace tres años que viene bajando la cantidad y calidad de los productos de manera significativa. Cuando empezaron a entregar los alimentos alcanzábamos a comprar una bolsa y media llena de comida, ahora no alcanza nada. Esto es una decisión política del Pami, y son ellos quienes pueden mejorarlo. Además, la semana pasada, no nos dieron la leche porque no había stock”, reclamó el referente de los jubilados del Mapu.