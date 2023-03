Irrumpieron en una empresa y robaron suma millonaria en agroquímicos

Luego, los ladrones, que eran al menos tres, se apoderaron de unos 200 litros de agroquímicos y del Fiat Palio de unas las víctimas y escaparon.

Mientras los delincuentes huían, los empleados encerrados lograron desatarse y avisar al sereno que vive en una casa en la parte de trasera de la planta, desde donde llamaron a la Policía.

Mientras que en la investigación interviene la fiscal Silvana García, quien dispuso una serie de diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, Ariel Montes, gerente de "Zetone", detalló en diálogo con Télam que el valor de lo robado asciende a unos 11 millones de pesos y que el producto robado se importa desde los Estados Unidos, por lo que se compra en dólares.

Policía Río Negro Irrumpieron en una empresa y se robaron suma millonaria en agroquímicos

"Viene en presentaciones de un litro porque la concentración que se utiliza es muy baja, se dosifica de a cien centímetros cúbicos, con dosis mínimas de cincuenta y máximas de ciento cincuenta", indicó.

De acuerdo a Montes, en la empresa utilizan "un litro por día en el proceso de cien toneladas de fruta".

El gerente explicó que este agroquímico se emplea en peras y manzanas, y "no se puede utilizar en otro tipo fruta" porque es "un producto muy específico" que "solamente se aplica en la post cosecha de pomáceas."

"No tiene aplicación domiciliaria, no es un fertilizante, no es un plaguicida, que es muy específica la aplicación y es muy difícil de conseguir", continuó Montes.

Para el gerente, el asalto fue cometido por personas que contaban con información precisa de los movimientos internos en las instalaciones y que buscaban llevarse una determinada cantidad de agroquímicos que se utilizan post cosecha. "Llenaron el baúl del auto que también se robaron, hasta donde pudieron", agregó.

Luego, Montes contó que ya le entregaron a la Policía de Investigaciones de Río Negro "todo el material que teníamos de la secuencia del robo los videos", al tiempo que destacó que no lamentaron "ningún herido de gravedad".

Sobre los empleados asaltados, el gerente dijo que se trata de dos empleados de seguridad y un maquinista de turno que cuida y mantiene el frigorífico en funcionamiento.