Ipross se alejó de la Feclir por los cortes

El gobierno provincial confirmó ayer que no extenderá el vínculo con las clínicas y sanatorios agrupados en la Federación de Clínicas y la derivación de pacientes a hospitales y centros privados de salud que no cortaron la prestación a los afiliados al Ipross. “Les pedimos disculpas a los afiliados, pero tomamos esa determinación porque no podíamos seguir sometiéndonos a los caprichos y extorsión permanentes” de la Feclir, aseguró el gobernador Alberto Weretilneck.