Intentó escapar de un control y pasó la noche tras las rejas

El motociclista iba a bordo de una Gilera Smash 110 cc color azul. Quedó en libertad hoy a la mañana.

"El conductor intentó darse a la fuga y, tras una persecución, lograron alcanzarlo. Se verificó la moto y no tenía novedades, no era robada ni presentaba irregularidades. El joven, por su parte, no tenía ni licencia ni seguro, por lo que fue trasladado al destacamento y quedó a disposición del Juzgado de Paz por infracción del Art. 41, Ley 532", informó.

LEÉ MÁS

Motochorros robaron, chocaron y los vecinos les dieron una brutal golpiza

Policía chocó a un motociclista, se dio a la fuga y los vecinos de la zona lo persiguieron