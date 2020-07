Insólito: robaron los frutales de una chacra en Cuatro Esquinas

Una familia de esta ciudad compró hace un tiempo atrás una chacra con plantas de manzana que está ubicada en la entrada de Cuatro Esquinas y ya no está en producción. Tenía pensaba desarrollar un emprendimiento que conviva con el entorno de los frutales, antes de que la pandemia de coronavirus pusiera en pausa cualquier proyecto en mente. Pero no imaginó entonces que mientras pudiese avanzar con la iniciativa, la chacra fuese tierra arrasada por los delincuentes.

"Unos días antes les robaron toda la madera que habían cortado, y ahora, directamente se metieron y desmontaron las plantas de manzanos", comentó Eduardo Dolan, el abogado que asiste a la familia.

Los damnificados hicieron la denuncia penal correspondiente en la Comisaría 32, después de haber sufrido varios robos en el lugar. Uno de ellos informó que, siendo las 8.15 aproximadamente, pasó por afuera de la chacra y advirtió que habían violentado la tranquera para robarse unas dos hectáreas de plantaciones de manzanas.

Creen que los ladrones tuvieron que pasarse largas horas adentro de la chacra para hacerse de las plantas y contar, además, con un camión para cargarlas. Incluso tal vez tuvieron que hacer más de un viaje.

No es el primero hecho de inseguridad que sufren, aunque consideran que lo que pasó esta vez ya es insólito. "No se puede creer que entren y te bajen las plantas para llevárselas", indicó Dolan.

frutales

Todo indica que los autores aprovecharon la oscuridad de la noche para robar y no ser descubiertos. Hasta la fecha, no se sabe nada de ellos, ni dónde está la leña. Según la Policía, fue utilizada para consumo personal o para la venta.

"Hemos tenido muchos casos de inseguridad, y me remito a hacer las denuncias porque no tenemos otra posibilidad, más que recurrir a la Policía para que se activen los procedimientos de la Justicia, que ésta investigue y trate de dar una solución", expresó el letrado.

En efecto, a la chacra arrasada ya habían ingresado otras veces con fines de robo. Pero el colmo fue comprobar que cortaron los frutales de dos hectáreas, el único capital que les quedaba en el lugar.

Como no ha sido un hecho aislado, piden que se investigue a fondo y que haya mayor seguridad. "En toda esta zona hubo varios robos", acotó.

La chacra tiene seis hectáreas y temen que vuelva a pasar. Por eso, reclaman mayor presencia policial.

Desde la Comisaría 32 se informó que hay una causa judicial en trámite, por ahora, con autores ignorados. "Se trabaja desde hace rato con gente destacada en la zona rural y patrullajes a diario", sostuvo el jefe de la unidad, Marcos Monsalve.

Reconoció que hubo otros hechos en la zona, y que son cometidos cuando los moradores o cuidadores de las chacras no se encuentran.

"La zona que abarcamos es amplia y la cantidad de hechos delictivos en líneas generales se ha incrementado, porque la cuarentena ya no se respeta como tal. La situación social y económica no está fácil, dinero no hay y los delincuentes siguen estando. Todo tiene que ver con todo", advirtió Monsalve.

Destacó, además, que si bien todavía no pudieron identificar a los autores del robo de las plantaciones de dos hectáreas, aseguro que "con los patrullajes que hacemos podemos identificar a otras personas que no son de lugar y andan merodeando" por la zona. El radio de cobertura que tiene la comisaría llega hasta el kilómetro 9 de la Ruta 151.