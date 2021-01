Insólito: cavó un túnel hasta lo de su amante: los hallaron en la cama

El túnel construido por Antonio era estrecho, aunque bastante largo. Cruzaba varias calles desde su casa hasta llegar a la de su amante. Una vez terminado, pudieron reunirse en secreto cada vez que el esposo de Pamela salía a trabajar. Sin embargo, no planearon que Jorge, el marido de la mujer, volviera a casa del trabajo antes de lo previsto.

Un día, mientras Pamela y Antonio se encontraban en casa de esta, Jorge llegó al hogar y se encontró una escena poco agradable. Envuelto en ira, el hombre se abalanzó contra el albañil, que intentó esconderse bajo la cama y desapareció por el túnel del amor. Jorge buscó por toda la casa al hombre hasta que miró debajo del lecho conyugal, encontró la entrada al pasadizo.

Se metió en el túnel y llegó hasta la casa de Antonio, donde este le pidió que no alzase la voz, pues su esposa se encontraba en la habitación contigua y, como era de esperar, no sabía nada de la aventura extramarital de Antonio. Esto enfureció aún más a Jorge y comenzó a pelear con Antonio. La mujer de Antonio, al ver que un extraño estaba golpeando a su marido, llamó a la policía. Antonio no tuvo otra opción que confesar su romance con Pamela.