Informaron que por la tarde habrá clases en la escuela 53

Según indicó el coordinador del CPE, Luis Ríos, un problema en la presión del servicio de agua impide que el líquido ingrese a la cisterna.

"No se trata de un problema del edificio, sino exterior", comentó en diálogo con LU19. Agregó que la cisterna no se alcanza a llenar y la red interna queda sin abastecimiento. "La red está toda chequeada y sin problemas. Esperamos que se resuelva en el transcurso de la mañana", aseguró.

Las clases fueron suspendidas el miércoles en el turno mañana, y ayer en el turno tarde. Hoy por la mañana no hubo clases y desde el CPE aseguraron que en el turno tarde si habrá actividad. Con un camión se llenaron los tanques.

Desde Aguas Rionegrinas se desligaron del inconveniente y dijeron que en toda la zona del centro hay buena presión, Según indició a LM Cipolletti el titular local de ARSA, Claudio Celiz, el problema se encuentra en la escuela.

"Ayer revisamos la presión y el agua llega bien a la escuela. Problemas de presión no es, incluso ellos tienen la cisterna a la altura del suelo, lo que no debería ser un problema. En el caso de que no se solucione hoy instalaremos una nueva conexión", aseguró.