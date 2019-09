La perito psicóloga afirmó que no se puede soslayar que algo cambió en el estado de ánimo del niño y en su relación con el mundo circundante a partir del accidente sufrido. Surge del expediente que el alumno no volvió a la escuela después de esa caída, por haber tenido que movilizarse con una silla de ruedas que no cabía en las aulas. Se mantuvo en esa situación por el plazo de dos meses.